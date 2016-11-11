Оланд і Трамп поговорили про Близький Схід та Україну

Президент Франції Франсуа Олланд і обраний президентом США Дональд Трамп провели телефонну розмову, в якій домовилися уточнити позиції з таких ключових питань, як Близький Схід і Україна.

Про це повідомило джерело в оточенні Олланда, пише Reuters.

Повідомляється, що розмова тривала від 7 до 8 хвилин і пройшла у "хорошій обстановці".

"Вони домовилися про спільну роботу з цілого ряду ключових питань, з тим щоб уточнити позиції - "війна з тероризмом", Україна, Сирія, ядерна угода з Іраном і Паризька кліматична угода", - повідомило джерело.

Як відомо, 9 листопада республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.