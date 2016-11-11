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Олланд и Трамп поговорили о Ближнем Востоке и Украине

Пятница, 11 ноября 2016, 23:28

Президент Франции Франсуа Олланд и избраный президентом США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в котором договорились уточнить позиции по таким ключевым вопросам, как Ближний Восток и Украины.

Об этом сообщил источник в окружении Олланда, пишет Reuters.

Сообщается, что разговор длился от 7 до 8 минут и прошел в "хорошей обстановке".

"Они договорились о совместной работе по целому ряду ключевых вопросов, с тем чтобы уточнить позиции - "война с терроризмом", Украина, Сирия, ядерная сделка с Ираном и Парижское климатическое соглашение", - сообщил источник.

Как известно, 9 ноября республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.

Темы: ТрампФранцияСирияДонбасс
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