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Украина готовит официальную ноту в МИД Польши из-за сожжения флага

Суббота, 12 ноября 2016, 00:47

Посольство Украины в Польше осуждает сожжение государственного флага Украины на "Марше независимости" в Варшаве и ожидает от польской стороны реакции на этот инцидент и наказания злоумышленников.

Об этом сообщил временный поверенный посольства Украины в Польше Василий Зварыч, передает Укринформ.

"Конечно, больно было смотреть на такие позорные действия. Думаю, что подавляющему большинству поляков, которые дружески настроены к украинцам, также противно было наблюдать за сожжением флага. Действия, которые оскорбляют национальные символы суверенной, а тем более дружественной соседней страны, которой является Украина, неприемлемы и не должны иметь место в стране, с которой мы развиваем стратегическое партнерство", - отметил Зварыч.

Он подчеркнул, что украинская сторона ожидает от польской "неотложной реакции на этот позорный акт вандализма".

Украинский дипломат выразил надежду, что эти лица "понесут заслуженное наказание, а подобных инцидентов в будущем больше не будет".

Зварыч также сообщил, что посольство Украины готовит официальную ноту в МИД Польши по поводу этого инцидента.

Как сообщалось, в Польше на марше националистов по случаю 98-й годовщины независимости страны неизвестные сожгли украинский флаг.

Темы: ПольшаМИД
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