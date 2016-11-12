Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пєсков: Москва готова чекати вирішення питання Криму в США і ЄС

Субота, 12 листопада 2016, 02:26

У Кремлі готові чекати, поки в США і Європі визнають анексію Криму.

Про це прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив в інтерв'ю The Associated Press.

Пєсков заявив що в Росії ніхто "ніколи не буде готовий дискутувати про Крим".

Відповідаючи, як це питання буде розглянуто в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа, Пєсков сказав, що Москва розуміє, що для вирішення цієї проблеми може знадобитися час.

"Ми досить терплячі, щоб чекати поки це розуміння відбудеться тут у Вашингтоні, в Штатах, в Європі", - заявив він.

Як повідомлялося, в Росії не розраховують, що західні санкції, запроваджені через ситуацію в Україні, будуть скасовані після обрання Дональда Трампа президентом США.

У держдепартаменті США заявили, що позиція адміністрації президента Барака Обами щодо санкцій проти РФ незмінна. Санкції можуть бути скасовані лише тоді, коли Росія поверне Крим Україні і будуть виконані Мінські домовленості.

Радник президента Росії Сергій Глазьєв вважає, що новообраний президентом США Дональд Трамп скасує антиросійські санкції.

Нагадаємо, ЄС в грудні, ймовірно, продовжить економічні санкції проти Росії, термін яких закінчується в кінці січня наступного року, однак подальше продовження після інавгурації Дональда Трампа - під питанням.

Теми: КримЄвропаСШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Крим
Археологи окупантів шукають "докази" приналежності Херсонесу до Росії – ЦНС
Путіну доповіли про пожежу на полігоні в Криму
На військовому полігоні в Криму вже кілька годин триває детонація
Останні новини
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
Українська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
Усі новини...
Реклама: