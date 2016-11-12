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Зброя "диверсантів" у Криму виявилась іграшковою

Субота, 12 листопада 2016, 06:20

Виявилося, що вилучена у так званих "українських диверсантів" зброя не бойова і призначена для гри в страйкбол.

Про це повідомляє informnapalm.org.

Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти проаналізували відео на якому нібито зафіксоване затримання так званих "українських диверсантів" у Криму.

На змонтованих кадрах російські силовики демонструють візитівку "Правого сектора", а також зброю, яку нібито знайшли у приміщенні, де міг проживати один із затриманих, й вибухівку, яку нібито знайшли у схованці десь надворі.

Так, на відеозаписі можна побачити Страйкбольний автомат АК KTR (CYMA CM040J). Зеленими стрілками позначені проводи для підключення акумулятора. У цій моделі він під кришкою ствольної коробки.

 

Страйкбольний автомат Ср-3 "Вихор".

 

Пневматичний пістолет MP-654K. Зверніть увагу на два зуба задка ствола. У пістолета Макарова ПМ, а також у газового і травматичного аналога таких зубців немає.

 

Страйкбольні гранати з наповнювачем у вигляді гороху РГС-4.

 

Газ для заправки страйкбольної зброї Puff Dino PDGG-1100 Green Gas.

 

Як повідомлялося, в ФСБ РФ заявили про нібито затримання 9 листопада в Севастополі учасників "диверсійно-терористичної групи Головуправління розвідки Міноборони України", які нібито планували "вчинення диверсійних акцій на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення півострова Крим".

У РФ озвучили прізвища українців, затриманих в Криму під виглядом "диверсантів": Бессарабов Олексій Євгенович, Штибліков Дмитро Анатолійович, Дудко Володимир Михайлович.

У Міноборони України назвали заяви ФСБ РФ брехнею. "Ніяких диверсантів ФСБ не затримувала, оскільки їх в Криму і Севастополі немає", - сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко. 

10 листопада Ленінський райсуд окупованого Севастополя на два місяці арештував трьох затриманих українців.

Це вже друга спроба Росії, яка окупувала Крим, звинуватити Україну в підготовках диверсій.

Вперше це відбулося влітку 2016 року. Тоді  Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Міністерство оборони України в підготовці терактів в анексованому Криму.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримФСБполітв'язні
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