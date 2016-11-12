АТО: 36 атак, більшість обстрілів на Маріупольському напрямку

Минулої доби, 11 листопада, окупанти здійснили 36 обстрілів, більшість з яких ворог зосередив на Маріупольському напрямку.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

З гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Павлополю, Новотроїцькому, Мар’їнці та Старогнатівці. Крім іншого озброєння по Новомихайлівці та Лебединському застосовано озброєння БМП. По Гнутовому працював ворожий снайпер.

Станицю Луганську, Сизе та Новозванівку обстріляли з мінометів і гранатометів різних систем. Новоолександрівку – з озброєння БТР, а Старий Айдар – зі стрілецької зброї. По Новозванівці вогонь вела самохідна артилерійська установка.

На Донецькому напрямку – з мінометів обстріляли Авдіївку, Луганське та Троїцьке.