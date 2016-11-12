АТО: 36 атак, большинство обстрелов на Мариупольском направлении

За прошедшие сутки, 11 ноября, оккупанты совершили 36 обстрелов, большинство из которых враг сосредоточил на Мариупольском направлении.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по Павлополю, Новотроицкому, Марьинке и Старогнатовке. Помимо прочего вооружения по Новомихайловке и Лебединскому применено вооружение БМП. По Гнутово работал вражеский снайпер.

Станицу Луганскую, Сизое и Новозвановка обстреляли из минометов и гранатометов различных систем. Новоалександровку - из вооружения БТР, а Старый Айдар - из стрелкового оружия. По Новозвановке огонь вела самоходная артиллерийская установка.

На Донецком направлении - из минометов обстреляли Авдеевку, Луганское и Троицкое.