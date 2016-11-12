Порошенко закликав "Ощадбанк" відмовитися від комісії за сплату компослуг

Президент Петро Порошенко надіслав листа голові правління ПАТ "Державний ощадний банк України" Андрію Пишному, в якому звернувся до керівництва банку невідкладно переглянути рішення про стягнення комісії за оплату комунальних послуг.

Про це 12 листопада повідомили у прес-службі глави держави.

"Президент зазначив, що керівництвом "Ощадбанка" прийнято рішення щодо встановлення з 1 грудня 2016 року комісійної винагороди за оплату комунальних послуг. Президент наголосив на необхідності невідкладно вжити заходів для опрацювання питання щодо скасування зазначеного рішення", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, "Ощадбанк" повідомив, що планує запровадити комісію за оплату платежів ЖКП у своїх касах: комісія за один платіж буде встановлена у розмірі 3 грн.