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Порошенко призвал "Ощадбанк" отказаться от комиссии за оплату комуслуг

Суббота, 12 ноября 2016, 10:29

Президент Петр Порошенко направил письмо главе правления ОАО "Государственный сберегательный банк Украины" Андрею Пышному, в котором обратился к руководству банка безотлагательно пересмотреть решение о взыскании комиссии за оплату коммунальных услуг.

Об этом 12 ноября сообщили в пресс-службе главы государства.

"Президент отметил, что руководством "Ощадбанка" принято решение об установлении с 1 декабря 2016 года комиссионного вознаграждения за оплату коммунальных услуг. Президент отметил необходимость безотлагательно принять меры для проработки вопроса об отмене указанного решения", - говорится в сообщении.

Как известно, "Ощадбанк" сообщил, что планирует ввести комиссию за оплату платежей ЖКУ в своих кассах: комиссия за один платеж будет установлена в размере 3 грн.

Без комиссий можно будет оплатить услуги ЖКХ в терминалах самообслуживания "Ощадбанка".

Украинская правда

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Темы: Порошенкобанки
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