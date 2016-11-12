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ГПСУ: Владельцы авто заблокировали еще одну дорогу - на Румынию

Суббота, 12 ноября 2016, 12:38

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией заблокировали дорогу перед пунктом пропуска "Солотвино" (Закарпатская обл.) на границе с Румынией.

Об этом 12 ноября сообщили в Госпогранслужбе Украины.

По данным ГПСУ, активисты организуют подобную акцию, чтобы добиться увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств на территорию Украины.

 
фото - пресс-служба ГПСУ

"Госпогранслужба рекомендует гражданам при планировании поездок с последующим пересечением границы воспользоваться другими пунктами пропуска: "Малые Сельминцы" (пешеходный и для велосипедистов) - с 9:00 до 21:00, "Малый Березный" (автомобильный, пешеходный и для велосипедистов) - круглосуточно, "Чоп (Страж)" (железнодорожный) - круглосуточно, по графику движения поездов, "Дьяково" (автомобильный) - круглосуточно", - отметили в ведомстве.

Как известно, ранее в ГПСУ сообщили, что акция с участием владельцев авто с иностранной регистрацией проходит на дороге в направлении Словакии и КПП "Ужгород".

Украинская правда

Темы: границаавтоРумыния
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