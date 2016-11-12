У Шустера заявляють, що суд дозволив обшуки в нього вдома і на каналі

Печерський райсуд Києва виніс ухвалу про проведення обшуку за місцем проживання журналіста Савіка Шустера і на телеканалі Савік Шустер Студія.

Про це повідомив гендиректор каналу Савіка Шустера 3S.tv Павло Єлізаров на своїй сторінці в Facebook у п'ятницю ввечері.

"Як нам щойно стало відомо з достовірних джерел, суддя Печерського суду в закритому судовому засіданні, без присутності наших адвокатів, виніс ухвалу про проведення обшуку за місцем проживання Савіка Шустера і на телеканалі Савік Шустер Студія. Вважаємо, що це відновлення тиску", - написав він.

Публікуючи текст ухвали, Єлізаров додав: "Ось привіт від Гройсмана-Порошенка. За цією позикою Савіка викликали на допит. Він надав всі вичерпні документи, але вони намагаються нас добити. А депутатський донос організований НФ".

Разом з тим, в ухвалі Печерського суду від 2 листопада йдеться, що її прийнято за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури №6 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках розслідування кримінального провадження від 5.10.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків).

При цьому частина 3 статті 212 (діяння, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

"Слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації", - йдеться в ухвалі.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформації, яка надійшла в депутатському зверненні та в повідомленні про виявлення ознак кримінального правопорушення складеному працівниками ГОУ ДФС України, громадянин Канади ОСОБА_1, який з 2005 року постійно мешкає на території України, в період липня-вересня 2008 року отримавши на свій валютний рахунок грошові кошти в розмірі 1 340 000 євро в якості відсоткового фінансового кредиту, який не було повернуто позикодавцю в строк зазначений в договорі до 03.07.10, в порушення Закону України №889-VІ від 22.05.03 "Про податок з доходів фізичних осіб", не подав до ДПІ за місцем мешкання декларацію про отримані доходи, та не сплатив податок з доходів фізичних осіб з суми не повернутого кредиту позикодавцю, чим ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах", - йдеться в тексті.

Клопотання прокурора задоволено частково.

"Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 Станкову Олександру Петровичу, або за запитом про міжнародну правову допомогу уповноваженим особам компетентних органів Республіки Кіпр, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні кіпрської компанії "HEOPAS PROPERTY СО. LIMITED", та які стосуються надання/повернення фінансового кредиту наданого кіпрською компанією "HEOPAS PROPERTY СО. LIMITED" ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за договором позики № 133 від 27.06.2008 року та змін до даного договору, в тому числі: Договір позики № 133 від 27.06.2008 укладений між кіпрською компанією "HEOPAS PROPERTY СО. LIMITED" (позикодавець) та ОСОБА_1 (позичальник), зміни, додатки до договору позики №133; банківські виписки про надання/повернення кредиту за договором позики №133 та інших наявних підтверджуючих документів про надання та повернення фінансової позики; документи про передачу/отримання застави наданої за договором позики №133; Договір поступки права вимоги від 14.07.2008 укладеного між компаніями "HEOPAS PROPERTY СО. LIMITED" та "POVERHNOST MEDIA LIMITED"; Зміни №1 від 30.09.2008 до Договору позики № 133; Зміни №2 від 03.07.2010 до договору позики №133; лист від 30.04.2016; документів листування між позикодавцем та позичальником; інших документів, що стосуються надання/повернення фінансового кредиту та виконання умов договору позики №133; завірені копії реєстраційних документів компанії "HEOPAS PROPERTY СО. LIMITED" та наказів на призначення/звільнення директорів компанії за період з моменту створення до 31.10.2016 року", - йдеться в ухвалі.

"У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів", - йдеться в тексті.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк її дії – 30 днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Як відомо, 26 квітня Київський центр зайнятості позбавив телеведучого Савіка Шустера права на роботу в Україні через недійсну довідку про несудимість.

На наступний день дію заборони було призупинено, а 13 червня скасовано судом.

12 липня Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність заборони на роботу в Україні Шустеру.

Українська правда