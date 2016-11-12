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Зубко заборонив губернаторам залишати області під час негоди

Субота, 12 листопада 2016, 14:04

Віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко наказав головам ОДА впродовж негоди перебувати на території підконтрольних областей.

Як повідомляє прес-служба віце-прем'єра, про це він заявив після засідання міжвідомчого оперативного штабу.

"Голови ОДА, де оголошено штормове попередження, мають у рамках міжрегіонального співробітництва забезпечити координацію з підрозділами Укравтодору та ДСНС. Важливо залучити  достатню кількість техніки і груп рятувальників для забезпечення магістральних проїздів і можливої евакуації людей з ділянок із ускладненим проїздом", - зазначив Зубко.

"Відповідні підрозділи мають бути готовими максимально швидко надати необхідну допомогу людям, які можуть постраждати внаслідок порушення енергопостачання чи заторів на трасах", - сказав він.

За повідомленням Укргідрометцентру, з 13 листопада у декількох областях України (Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська, Вінницька, Хмельницька, Тернопільська, Івано-Франківська, Чернівецька) оголошено штормове попередження, пов’язане з сильним вітром, налипанням мокрого снігу та зниженням температури, яке може призвести до ускладнення функціонування систем життєзабезпечення.

Українська правда

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