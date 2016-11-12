Зубко запретил губернаторам оставлять области во время непогоды

Вице-премьер, министр регионального развития Геннадий Зубко приказал главам ОГА в течение непогоды находиться на территории подконтрольных областей.

Как сообщает пресс-служба вице-премьера, об этом он заявил после заседания межведомственного оперативного штаба.

"Главы ОГА, где объявлено штормовое предупреждение, должны в рамках межрегионального сотрудничества обеспечить координацию с подразделениями Укравтодора и ГСЧС. Важно привлечь достаточное количество техники и групп спасателей для обеспечения магистральных проездов и возможной эвакуации людей из участков с затрудненным проездом", - отметил Зубко.

"Соответствующие подразделения должны быть готовы максимально быстро оказать необходимую помощь людям, которые могут пострадать в результате нарушения энергоснабжения или заторов на трассах", - сказал он.

По сообщению Укргидрометцентра, с 13 ноября в нескольких областях Украины (Киевская, Житомирская, Черниговская, Сумская, Винницкая, Хмельницкая, Тернопольская, Ивано-Франковская, Черновицкая) объявлено штормовое предупреждение, связанное с сильным ветром, налипанием мокрого снега и понижением температуры, которое может привести к осложнению функционирования систем жизнеобеспечения.

Украинская правда