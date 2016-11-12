Путін розповів, як армія РФ розвиватиме розвідку і озброєння

У розвитку армії Росія особливу увагу приділятиме таким компонентам збройних сил, як інформатизація, розвідка - агентурна і технічна, системи зв'язку та високоточне озброєння.

Про це, як повідомляє РІА "Новости", заявив президент РФ Володимир Путін 12 листопада у Ярославлі.

Говорячи про розвиток армії, Путін зазначив, що вона має бути "компактною, але дуже ефективною, так що ми будемо продовжувати і структурну реформу, і будемо продовжувати оптимізацію чисельності, без всяких масових скорочень".

Також Путін заявив, що Росія "нікому не загрожує": "Ми нікому не загрожуємо, нікому не збираємося загрожувати. Навіщо? У нас територія найбільша в світі, ... і нам потрібно надійно забезпечити безпеку своєї країни, свого народу. Наша армія зробити це в змозі".

"Армія наша нікому не загрожує, але вона боєздатна, стала сучасною та високоефективною. У рази збільшилася кількість тренувань, навчань, у тому числі і раптових перевірок, які час від часу чомусь турбують наших партнерів, умовно назвемо їх так. Коли вони проводять якісь навчання, ми не турбуємося, а вони чомусь відразу починають нервувати, знервовані такі", - додав Путін.