Путин рассказал, как армия РФ будет развивать разведку и вооружение

В развитии армии Россия особое внимание будет уделять таким компонентам вооруженных сил, как информатизация, разведка - агентурная и техническая, системы связи и высокоточное вооружение.

Об этом, как сообщает РИА "Новости", заявил президент РФ Владимир Путин 12 ноября в Ярославле.

Говоря о развитии армии, Путин отметил, что она должна быть "компактной, но очень эффективной, так что мы будем продолжать и структурную реформу, и будем продолжать оптимизацию численности, без всяких массовых сокращений".

Также Путин заявил, что Россия "никому не угрожает": "Мы никому не угрожаем, никому не собираемся угрожать. Зачем? У нас территория самая большая в мире ... и нам нужно надежно обеспечить безопасность своей страны, своего народа. Наша армия сделать это в состоянии".

"Армия наша никому не угрожает, но она боеспособна, стала современной и высокоэффективной. В разы увеличилось количество тренировок, учений, в том числе и внезапных проверок, которые время от времени почему-то беспокоят наших партнеров, условно назовем их так. Когда они проводят какие-то учения, мы не беспокоимся, а они почему-то сразу начинают нервничать, нервные такие", - добавил Путин.