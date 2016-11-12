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Верховний Суд скасував виділення землі в Козині для екс-глави АП

Субота, 12 листопада 2016, 15:32
Верховний Суд скасував виділення землі в Козині для екс-глави АП

Верховний Суд за заявами Генпрокуратури скасував судові рішення щодо виділення земельних ділянок у селищі Козин, власниками яких стали колишній глава адміністрації президента часів Януковича та його родич.

Як повідомляє в суботу прес-служба Генпрокуратури, таке рішення Верховний Суд прийняв 9 листопада.

Як зазначили в ГПУ, виконавчим комітетом Козинської селищної ради Київської області у 2002 році усупереч вимог закону "Про місцеве самоврядування", ст. ст. 116, 118 Земельного кодексу та поза межами наданих йому законом повноважень прийнято ряд рішень, якими передано у приватну власність громадян земельні ділянки для забудови загальною площею майже 0,50 га.

У подальшому власниками цих земель стали колишній глава Адміністрації президента часів Віктора Януковича та його родич.

"Незважаючи на правомірність доводів прокурора про відсутність у виконавчого комітету ради права приймати рішення про надання у власність земель комунальної власності, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ погодився із судом апеляційної інстанції, який у задоволенні позовів відмовив", - розповіли в ГПУ.

Після цього Генпрокуратура подала заяви до Верховного Суду про перегляд судових рішень.

"Найвищий судовий орган погодився з доводами прокурора і 09.11.2016 скасував незаконні судові рішення, а справи направив на новий розгляд до суду першої інстанції", - повідомили у прес-службі.

У повідомленні ГПУ не вказується прізвище екс-глави Адміністрації президента і його родича.

Адміністрацією президента з 25 лютого 2010 року до 17 січня 2014 року керував Сергій Льовочкін. З 24 січня по 26 лютого 2014 року цей пост займав Андрій Клюєв.

Як повідомлялося, 19 вересня 2016 року Апеляційний суд Києва відмовився знімати арешт з майна братів Клюєвих, вилученого під час обшуків 6-7 липня у будинку смт Козин Київської області.

Влітку 2016 року суд призначив експертизу острова депутата Юлії Льовочкіної біля річки Козинка, за який почала судитись прокуратура.

Українська правда

Теми: Верховний суд
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