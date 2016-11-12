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Верховный Суд отменил выделение земли в Козине для экс-главы АП

Суббота, 12 ноября 2016, 15:32
Верховный Суд отменил выделение земли в Козине для экс-главы АП

Верховный Суд по заявлениям Генпрокуратуры отменил судебные решения о выделении земельных участков в поселке Козин, владельцами которых стали бывший глава администрации президента времен Януковича и его родственник.

Как сообщает в субботу пресс-служба Генпрокуратуры, такое решение Верховный Суд принял 9 ноября.

Как отметили в ГПУ, исполнительным комитетом Козинского поселкового совета Киевской области в 2002 году вопреки требованиям закона "О местном самоуправлении", ст. ст. 116, 118 Земельного кодекса и за пределами предоставленных ему законом полномочий принят ряд решений, которыми переданы в частную собственность граждан земельные участки для застройки общей площадью почти 0,50 га.

В дальнейшем владельцами этих земель стали бывший глава Администрации президента времен Виктора Януковича и его родственник.

"Несмотря на правомерность доводов прокурора об отсутствии у исполнительного комитета совета права принимать решение о предоставлении в собственность земель коммунальной собственности, Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел согласился с судом апелляционной инстанции, в удовлетворении исков отказал", - рассказали в ГПУ.

После этого Генпрокуратура подала заявления в Верховный Суд о пересмотре судебных решений.

"Высший судебный орган согласился с доводами прокурора и 09.11.2016 отменил незаконные судебные решения, а дела направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции", - сообщили в пресс-службе.

В сообщении ГПУ не указывается фамилия экс-главы Администрации президента и его родственника.

Администрацией президента с 25 февраля 2010 года в 17 января 2014 года руководил Сергей Левочкин. С 24 января по 26 февраля 2014 года этот пост занимал Андрей Клюев.

Как сообщалось, 19 сентября Апелляционный суд Киева отказался снимать арест с имущества братьев Клюевых, изъятого во время обысков 6-7 июля в доме пгт Козин Киевской области.

Летом 2016 года суд назначил экспертизу острова депутата Юлии Левочкин возле реки Козинка, за который начала судиться прокуратура.

Украинская правда

Темы: Верховный суд
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