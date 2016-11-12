У керівника запорізької прокуратури вкрали задекларований BMW
Субота, 12 листопада 2016, 17:43
У керівника Запорізької місцевої прокуратури №2 Романа Мазурика викрали автомобіль BMW X5.
Про це повідомляє місцеве видання "061.ua" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.
За повідомленням, авто вкрали о 12:20 у Комунарівському районі Запоріжжя по вул.Святоволодимирська, у дворі прокурора.
Правоохоронці розшукують злочинців, за попередньою інформацією, їх було троє.
"Троє невідомих у масках, погрожуючи зброєю відібрали у нього ключі від машини", - повідомило джерело.
Сам Мазурик викрадення свого авто наразі не коментує.
Як відомо, прокурор їздить на автомобілі свого батька - Володимира Мазурика, про що повідомив у своїй декларації.