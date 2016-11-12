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У керівника запорізької прокуратури вкрали задекларований BMW

Субота, 12 листопада 2016, 17:43

У керівника Запорізької місцевої прокуратури №2 Романа Мазурика викрали автомобіль BMW X5.

Про це повідомляє місцеве видання "061.ua" з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За повідомленням, авто вкрали о 12:20 у Комунарівському районі Запоріжжя по вул.Святоволодимирська, у дворі прокурора.

Правоохоронці розшукують злочинців, за попередньою інформацією, їх було троє.

"Троє невідомих у масках, погрожуючи зброєю відібрали у нього ключі від машини", - повідомило джерело.

Сам Мазурик викрадення свого авто наразі не коментує.

Як відомо, прокурор їздить на автомобілі свого батька - Володимира Мазурика, про що повідомив у своїй декларації.

"Українська правда" у Threads

Теми: декларації
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