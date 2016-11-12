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У руководителя запорожской прокуратуры украли задекларированный BMW

Суббота, 12 ноября 2016, 17:43

У руководителя Запорожской местной прокуратуры №2 Романа Мазурика угнали автомобиль BMW X5.

Об этом сообщает местное издание "061.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По сообщению, авто украли в 12:20 в Коммунаровском районе Запорожья по вул.Святовладимирская, во дворе дома прокурора.

Правоохранители разыскивают преступников, по предварительной информации, их было трое.

"Трое неизвестных в масках, угрожая оружием отобрали у него ключи от машины", - сообщил источник.

Сам Мазурик похищение своего авто пока не комментирует.

Как известно, прокурор ездит на автомобиле своего отца - Владимира Мазурика, о чем сообщил в своей декларации.

Темы: декларации
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