У Міноборони сказали, скільки бійців отримали "бойову тисячу"

У 2015 році "бойову тисячу" отримали 22 223 бійці на загальну суму 101,332 млн гривень, у 2016-му (до жовтня включно) - 7 686 на загальну суму 38,272 млн гривень.

Про це йдеться у відповіді департамента фінансів Міноборони України на запит щодо виплат за участь у АТО, відповідно до наказу МОУ №49 від 2 лютого 2015 року.

Як відомо, за безпосередню участь у бойових діях після видання бойового наказу військовослужбовцям військових частин має виплачуватися додаткова винагорода у розмірі 1 тис. гривень за кожну добу такої участі.

У департаменті МОУ зазначили, що не мають інформації щодо чисельності військовослужбовців, яким було відмовлено у виплаті зазначеної винагороди та щодо суми винагороди, яку було виплачено військовослужбовцям підрозділів, які обороняли промзону у м.Авдіївка у період з червня до жовтня 2016 року.

Українська правда