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У Міноборони сказали, скільки бійців отримали "бойову тисячу"

Субота, 12 листопада 2016, 21:22
У Міноборони сказали, скільки бійців отримали бойову тисячу

У 2015 році "бойову тисячу" отримали 22 223 бійці на загальну суму 101,332 млн гривень, у 2016-му (до жовтня включно) - 7 686 на загальну суму 38,272 млн гривень. 

Про це йдеться у відповіді департамента фінансів Міноборони України на запит щодо  виплат за участь у АТО, відповідно до наказу МОУ  №49 від 2 лютого 2015 року.

Як відомо, за безпосередню участь у бойових діях після видання бойового наказу військовослужбовцям військових частин має виплачуватися додаткова винагорода у розмірі 1 тис. гривень за кожну добу такої  участі. 

У департаменті МОУ зазначили, що не мають інформації щодо чисельності військовослужбовців, яким було відмовлено у виплаті зазначеної винагороди та щодо суми винагороди, яку було виплачено військовослужбовцям підрозділів, які обороняли промзону у м.Авдіївка у період з червня до жовтня 2016 року.

 

Українська правда 

Теми: МіноборониДонбасарміягроші
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