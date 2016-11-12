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В Минобороны сказали, сколько бойцов получили "боевую тысячу"

Суббота, 12 ноября 2016, 21:22
В Минобороны сказали, сколько бойцов получили боевую тысячу

В 2015 году "боевую тысячу" получили 22 223 бойца  на общую сумму 101,332 млн гривен, в 2016-м (до октября включительно) - 7686 на общую сумму 38,272 млн гривен.

Об этом говорится в ответе департамента финансов Минобороны Украины на запрос относительно выплат за участие в АТО, в соответствии с приказом МОУ №49 от 2 февраля 2015 года.

Как известно, за непосредственное участие в боевых действиях после боевого приказа военнослужащим воинских частей должно выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере 1 тыс. гривен за каждые сутки такого участия.

В департаменте МОУ также отметили, что не располагают информацией о численности военнослужащих, которым было отказано в выплате указанного вознаграждения и о сумме вознаграждения, которое было выплачено военнослужащим подразделений, оборонявших промзону в Авдеевке в период с июня по октябрь 2016 года.

 

Украинская правда 

Темы: МинобороныДонбассармияденьги
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