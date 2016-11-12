Вибух у суфійській мечеті в Пакистані: десятки загиблих

Щонайменше 43 людини загинули внаслідок вибуху в суфійській мечеті Шах Нурані в провінції Белуджистан на південному заході Пакистану.

Десятки людей отримали поранення, серед них жінки та діти, повідомляють пакистанські ЗМІ з посиланням на місцеву владу, пише Бі-Бі-Сі.

Угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибух.

Він стався, коли парафіяни виконували ритуальний танець.

За даними місцевих ЗМІ, ситуація ускладнюється тим, що поруч з місцем інциденту немає лікарень, тому поранених доправлють за 100 км в лікарні Карачі.

Прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф засудив напад і закликав швидко допомагати постраждалим.

Суфізм, толерантна, містична практика в ісламі, має мільйони послідовників, але екстремісти виступають проти неї.

До святині Шах Нуран приїжджають десятки відданих суфізму з різних куточків Пакистану та сусіднього Ірану.