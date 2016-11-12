Взрыв в суфийской мечети в Пакистане: десятки погибших
По меньшей мере 43 человека погибли в результате взрыва в суфийской мечети Шах Нурани в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.
Десятки человек получили ранения, среди них женщины и дети, сообщают пакистанские СМИ со ссылкой на местные власти, пишет Би-Би-Си.
Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв.
Он произошел, когда прихожане выполняли ритуальный танец.
По данным местных СМИ, ситуация осложняется тем, что рядом с местом инцидента нет больниц, поэтому раненых доставят за 100 км в больницу Карачи.
Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф осудил нападение и призвал быстро помогать пострадавшим.
Суфизм, толерантная, мистическая практика в исламе, имеет миллионы последователей, но экстремисты выступают против нее.
К святыне Шах Нурани приезжают десятки преданных суфизма из разных уголков Пакистана и соседнего Ирана.