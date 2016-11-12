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Взрыв в суфийской мечети в Пакистане: десятки погибших

Суббота, 12 ноября 2016, 22:30

По меньшей мере 43 человека погибли в результате взрыва в суфийской мечети Шах Нурани в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.

Десятки человек получили ранения, среди них женщины и дети, сообщают пакистанские СМИ со ссылкой на местные власти, пишет Би-Би-Си.

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв.

Он произошел, когда прихожане выполняли ритуальный танец.

По данным местных СМИ, ситуация осложняется тем, что рядом с местом инцидента нет больниц, поэтому раненых доставят за 100 км в больницу Карачи.

Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф осудил нападение и призвал быстро помогать пострадавшим.

Суфизм, толерантная, мистическая практика в исламе, имеет миллионы последователей, но экстремисты выступают против нее.

К святыне Шах Нурани приезжают десятки преданных суфизма из разных уголков Пакистана и соседнего Ирана.

Темы: терроризм
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