Туреччина застерегла своїх громадян від поїздок до США через протести проти Трампа

Міністерство закордонних справ Туреччини застерігло своїх громадян від поїздок в США через протести проти обраного президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

"У контексті ризиків, викликаних інцидентами і соціальною напругою, наші громадяни, які живуть в США, або які розглядають можливість відправитися туди, повинні бути обережними", - заявили в турецькому МЗС.

Нагадаємо, в кінці жовтня Державний департамент США наказав сім'ям співробітників свого консульства в Стамбулі покинути місто. Таке рішення було прийнято на основі інформації про те, що екстремістські групи готують в Стамбулі напади на громадян США.