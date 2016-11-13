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Туреччина застерегла своїх громадян від поїздок до США через протести проти Трампа

Неділя, 13 листопада 2016, 01:46

Міністерство закордонних справ Туреччини застерігло своїх громадян від поїздок в США через протести проти обраного президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

"У контексті ризиків, викликаних інцидентами і соціальною напругою, наші громадяни, які живуть в США, або які розглядають можливість відправитися туди, повинні бути обережними", - заявили в турецькому МЗС.

Нагадаємо, в кінці жовтня Державний департамент США наказав сім'ям співробітників свого консульства в Стамбулі покинути місто. Таке рішення було прийнято на основі інформації про те, що екстремістські групи готують в Стамбулі напади на громадян США.

Нагадаємо, тисячі американців взяли участь в акціях протесту через обрання республіканця Дональда Трампа президентом США. Акції протесту охопили Каліфорнію, Орегон, Іллінойс, Вашингтон, Нью-Йорк і Техас.

Теми: ТуреччинаСША
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