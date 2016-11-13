Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Турция предостерегла своих граждан от поездок в США из-за протестов против Трампа

Воскресенье, 13 ноября 2016, 01:46

Министерство иностранных дел Турции предостерегло своих граждан от поездок в США из-за протестов против избранного президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

"В контексте рисков, вызванных инцидентами и социальным напряжением, наши граждане, которые живут в США, или которые рассматривают возможность отправиться туда, должны быть осторожными", - заявили в турецком МИД.

Напомним, в конце октября Государственный департамент США приказал семьям сотрудников своего консульства в Стамбуле покинуть город. Такое решение было принято на основе информации о том, что экстремистские группы готовят в Стамбуле нападения на граждан США.

Напомним, тысячи американцев приняли участие в акциях протеста в связи с избранием республиканца Дональда Трампа президентом США. Акции протеста охватили Калифорнию, Орегон, Иллинойс, Вашингтон, Нью-Йорк и Техас.

Темы: ТурцияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Турция
Эрдоган считает, что российские военные покинут Карабах до 2025 года
США не спешат продавать F-16 Турции
США могут разблокировать продажу F-16 Турции на следующей неделе
Последние новости
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:20
В мире сокращается потребление табака - исследование ВОЗ
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
Все новости...
Реклама: