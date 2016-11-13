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Британія хоче відрадити Трампа співпрацювати з РФ по Сирії - ЗМІ

Неділя, 13 листопада 2016, 04:27

Великобританія стоїть на порозі дипломатичної кризи з США через плани Дональда Трампа укласти союз з президентом РФ Володимиром Путіним в підтримці сирійського режиму.

Про це повідомляє The Telegraph.

Британські чиновники визнали, що найближчим часом Великобританія буде мати "дуже важкі" бесіди з Трампом через його підхід до Росії.

Такі побоювання виникли після того, як Трамп в своєму першому після перемоги на виборах інтерв'ю заявив, що припинить надавати підтримку повстанцям у Сирії і подякував Путіну за його "красивий" лист.

Трамп також сказав, що буде "добре", якщо Росія і США зможуть разом боротися з ІДІЛ.

Відзначається, що в найближчі два місяці Лондон спробує переконати Трампа в важливості усунення сирійського президента Башара Асада від влади.

Чиновники МЗС Великобританії вважають, що це буде "неймовірно важко", проте Лондон свою позицію з цього питання не змінить.

"Ми абсолютно чітко розуміємо, що у Асада немає місця в майбутньому Сирії. На його руках кров 400 000 людей", - сказав представник МЗС.

Інше джерело в МЗС Британії заявило, що Трамп можливо змінить свою позицію, коли поспілкується з Путіним особисто.

"Немає сумнівів, що він (Трамп) дивиться на Путіна як на людину, з якою він може вести бізнес. Коли він з'ясує, що Путін не є раціональним або розумним хлопцем, він може змінити своє рішення", - зазначив він.

Теми: СШАВелика БританіяРосіяТрамп
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