Британия хочет разубедить Трампа сотрудничать с РФ по Сирии – СМИ

Великобритания стоит на пороге дипломатического кризиса с США из-за планов Дональда Трампа заключить союз с президентом РФ Владимиром Путиным в поддержке сирийского режима.

Об этом сообщает The Telegraph.

Британские чиновники признали, что в ближайшее время Великобритания будет иметь "очень трудные" беседы с Трампом из-за его подхода к России.

Такие опасения возникли после того, как Трамп в своем первом после победы на выборах интервью заявил, что прекратит оказывать поддержку повстанцам в Сирии и поблагодарил Путина за его "красивое" письмо.

Трамп также сказал, что будет "хорошо", если Россия и США смогут вместе бороться с ИГИЛ.

Отмечается, что в ближайшие два месяца Лондон попытается убедить Трампа в важности отстранения сирийского президента Башара Асада от власти.

Чиновники МИД Великобритании считают, что это будет "невероятно трудно", однако Лондон свою позицию по этому вопросу не изменит.

"Мы совершенно ясно понимаем, что у Асада нет места в будущем Сирии. На его руках кровь 400 000 людей", - сказал представитель МИД.

Другой источник в МИД Британии заявил, что Трамп возможно изменит свою позицию, когда пообщается с Путиным лично.

"Нет сомнений, что он (Трамп) смотрит на Путина как на человека, с которым он может вести бизнес. Когда он выяснит, что Путин не является рациональным или разумным парнем, он может изменить свое решение", - отметил он.