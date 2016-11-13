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Білорусь пропонує українським лікарям житло і $350 зарплати

Неділя, 13 листопада 2016, 08:54

Міністерство праці та соціального захисту Білорусі оновило перелік організацій та вакантних робочих місць для можливого працевлаштування громадян України.

Найбільш охоче українців хочуть бачити в ролі лікарів, медсестер, фельдшерів, лісників, кухарів, зоотехніків, операторів машинного доїння, повідомляє "Інтерфакс-Захід".

У всіх випадках надається житлове приміщення - місце в гуртожитку або житловий будинок. Максимальну зарплату пропонують лікарям-терапевтам - до Br700 (трохи більше $350 - ІФ), мінімальну - зоотехнікам і операторам машинного доїння (Br250, або $125 за поточним курсом).

Як випливає з переліку, найбільше працівників з числа громадян України чекають у Мінській області: для них в столичному регіоні підготовлено 112 вакансій. На другому місці - Гомельська область (31 вакансія), на третьому - Вітебська (18). У Гродненській і Могилевській областях передбачено по 12 вакансій для громадян України, в Брестській - 9.

"Сьогодні з нашого боку надано допомогу в працевлаштуванні і отриманні житла особам, змушеним залишити Україну через конфлікт. За даними комісара ООН у справах біженців, з початку кризи до Білорусі прибуло близько 160 тис. українських біженців", - сказав посол Білорусі в Україні Ігор Сокол.

Згідно з інформацією Мінпраці Білорусі, громадяни України, які бажають працевлаштуватися на території республіки, можуть займатися пошуком роботи самостійно, використовуючи загальнореспубліканський банк вакансій. Крім того, на сайті міністерства можна ознайомитися з переліком організацій та вакантних робочих місць для можливого працевлаштування громадян України.

Відповідно до білоруського закону "Про зовнішню трудову міграцію" і угоди про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Республіки Білорусь, які працюють за межами своїх держав, укладеної між урядами двох країн, для працевлаштування на території Білорусі, в разі відсутності дозволу на постійне проживання в країні, громадянину України необхідно мати спеціальний дозвіл на право заняття трудовою діяльністю в Білорусі, який видається за клопотанням місцевого наймача підрозділом з громадянству і міграції управління внутрішніх справ обласного або Мінського міського виконавчого комітету за місцем реєстрації наймача.

Теми: Білорусь
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