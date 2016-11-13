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Беларусь предлагает украинским врачам жилье и $350 зарплаты

Воскресенье, 13 ноября 2016, 08:54

Министерство труда и социальной защиты Беларуси обновило перечень организаций и вакантных рабочих мест для возможного трудоустройства граждан Украины.

Охотнее всего украинцев хотят видеть в качестве врачей, медсестер, фельдшеров, лесников, поваров, зоотехников, операторов машинного доения, сообщает "Интерфакс-Запад".

Во всех случаях предоставляется жилое помещение - место в общежитии или жилой дом. Максимальную зарплату предлагают врачам-терапевтам - до Br700 (чуть больше $350 - ИФ), минимальную - зоотехникам и операторам машинного доения (Br250, или $125 по текущему курсу).

Как следует из перечня, больше всего работников из числа граждан Украины ждут в Минской области: для них в столичном регионе подготовлено 112 вакансий. На втором месте - Гомельская область (31 вакансия), на третьем - Витебская (18). В Гродненской и Могилевской областях предусмотрено по 12 вакансий для граждан Украины, в Брестской - 9.

"Сегодня с нашей стороны оказана помощь в трудоустройстве и получении жилья лицам, вынужденным покинуть Украину из-за конфликта. По данным комиссара ООН по делам беженцев, с начала кризиса в Беларусь прибыло около 160 тыс. украинских беженцев", - сказал посол Беларуси в Украине Игорь Сокол.

Согласно информации Минтруда Беларуси, граждане Украины, желающие трудоустроиться на территории республики, могут заниматься поиском работы самостоятельно, используя Общереспубликанский банк вакансий. Кроме того, на сайте министерства можно ознакомиться с перечнем организаций и вакантных рабочих мест для возможного трудоустройства граждан Украины.

В соответствии с белорусским законом "О внешней трудовой миграции" и соглашением о трудовой деятельности и социальной защите граждан Республики Беларусь и Украины, работающих за пределами своих государств, заключенным между правительствами двух стран, для трудоустройства на территории Беларуси, в случае отсутствия разрешения на постоянное проживание в стране, гражданину Украины необходимо иметь специальное разрешение на право занятия трудовой деятельностью в Беларуси, которое выдается по ходатайству местного нанимателя подразделением по гражданству и миграции управления внутренних дел областного либо Минского городского исполнительного комитета по месту регистрации нанимателя.

Темы: Беларусь
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