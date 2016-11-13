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Білий дім: перед лицем нових загроз американці стоять разом з українцями

Неділя, 13 листопада 2016, 09:33

Сполучені Штати Америки висловили солідарність з українським народом у вшануванні пам'яті жертв Голодомору.

Офіційна заява Білого дому, приурочена до річниці трагедії, опублікована на його сайті 11 листопада.

"Цього місяця США приєднуються до солідарності з українським народом у всьому світі в пам'ять жертв Голодомору, однієї з найстрашніших штучних трагедій сучасної історії. 83 роки тому понад 3 млн чоловік в Україні загинули в результаті нещадної політики Йосипа Сталіна", - йдеться в заяві.

Там зазначається, що в ті часи і зараз українці довели, що людський дух неприборканий.

"Навіть у найскладніші часи український народ продовжував з гідністю боротися за мир, свободу і демократію", - відзначили в Білому домі.

"Сьогодні, перед лицем нових загроз цим цінностям, американці стоять разом з українцями, які мужньо захищають свою територію і демократію. Українсько-американське співтовариство і друзі українського народу наполегливо працювали, щоб запевнити, що пам'ять про постраждалих під час Голодомору живе, в той час як ми всі разом прагнемо побудувати кращий, більш вільний і більш справедливий світ", - йдеться в заяві.

День пам'яті жертв Голодомору в Україні та світі відзначається 26 листопада.

Українська правда

Теми: США
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