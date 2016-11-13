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Белый дом: перед лицом новых угроз американцы стоят вместе с украинцами

Воскресенье, 13 ноября 2016, 09:33

Соединенные Штаты Америки выразили солидарность с украинским народом в почтении памяти жертв Голодомора.

Официальное заявление Белого дома, приуроченное к годовщине трагедии, опубликовано на его сайте 11 ноября.

"В этом месяце США присоединяются к солидарности с украинским народом во всем мире в память жертв Голодомора, одной из страшнейших искусственных трагедий современной истории. 83 года назад более 3 млн человек в Украине погибли в результате беспощадной политики Иосифа Сталина", - говорится в заявлении.

Там отмечается, что в те времена и сейчас украинцы доказали, что человеческий дух неукротим.

"Даже в самые сложные времена украинский народ продолжал с достоинством бороться за мир, свободу и демократию", - отметили в Белом доме.

"Сегодня, перед лицом новых угроз этим ценностям, американцы стоят вместе с украинцами, которые мужественно защищают свою территорию и демократию. Украинско-американское сообщество и друзья украинского народа настойчиво работали, чтобы уверить, что память о пострадавших во время Голодомора живет, в то время как мы все вместе стремимся построить лучший, более свободный и более справедливый мир", - говорится в заявлении.

День памяти жертв Голодомора в Украине и мире отмечается 26 ноября.

Украинская правда

Темы: США
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