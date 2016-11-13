Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У понеділок зранку до Києва перестануть пускати вантажівки

Неділя, 13 листопада 2016, 11:12

У понеділок з 6 години ранку в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде закрито.

Відповідне рішення було прийняте під час засідання оперативного штабу з питань протидії надзвичайним ситуаціям, повідомляє в неділю прес-служба КМДА.

Окрім того, у разі посилення снігопадів, в’їзд фур і вантажівок до міста закриють вже у неділю – рішення прийматимуть залежно від погодних умов.

Як зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, тимчасова заборона в’їзду великогабаритного транспорту в місто довела свою ефективність минулого року.

"Обмеження руху дає можливість оперативно спрацювати снігоприбиральній техніці, а місту – не застрягнути в заторах. Загалом у нас до роботи готові 318 одиниць снігоприбиральних авто, а також понад 200 тракторів житлово-експлуатаційних дільниць", – пояснив він.

Упродовж ночі 13 листопада, у зв’язку з погіршенням погодних умов, комунальники проводили превентивну обробку дорожнього покриття для запобігання виникнення слизькості. Так, було проведено обробку посипальними матеріалами мостів, шляхопроводів, спусків та підйомів. За ніч  на лінію виїжджало 117 машин.

Як відомо, за прогнозом Українського гідрометцентру, 13-14 листопада у Києві очікуються ускладнення погодних умов: сніг, хуртовини, пориви вітру, на дорогах ожеледиця.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Київ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Київ
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
У Києві горіла АЗС, є постраждалі
У Києві завдання захисту неба майже вирішили, в інших містах працюємо – Резніков
Останні новини
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
14:20
Росіяни намагаються створити військово-морську базу на окупованій території Грузії – Буданов
14:15
Politico пише, що в ЄС розлютились через рішення президента Євроради піти у відставку
14:07
Фільм "20 днів у Маріуполі" номінований на премію Американської гільдії режисерів
13:59
фото, відеоУкраїнська сноубордистка Данча потрапила в трійку призерок Кубка Європи 
13:54
Товарообіг України торік склав майже 100 мільярдів доларів: експорт суттєво нижчий за імпорт
13:34
Пташиний грип став причиною масової загибелі субантарктичних тюленів – вчені
13:34
Повітряні сили: Ніч на 12 січня була найспокійнішою за останній час
Усі новини...
Реклама: