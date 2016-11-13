В понедельник утром в Киев перестанут пускать грузовики

В понедельник с 6утра въезд крупногабаритного транспорта в Киев будет закрыт.

Соответствующее решение было принято на заседании оперативного штаба по вопросам противодействия чрезвычайным ситуациям, сообщает в воскресенье пресс-служба КГГА.

Кроме того, в случае усиления снегопадов, въезд фур и грузовиков в город закроют уже в воскресенье - решение будут принимать в зависимости от погодных условий.

Как отметил зампредседателя КГГА Петр Пантелеев, временный запрет въезда крупногабаритного транспорта в город доказал свою эффективность в прошлом году.

"Ограничение движения дает возможность оперативно сработать снегоуборочной технике, а городу - не застрять в пробках. В целом у нас к работе готовы 318 единиц снегоуборочных авто, а также более 200 тракторов жилищно-эксплуатационных участков", - пояснил он.

В течение ночи 13 ноября, в связи с ухудшением погодных условий, коммунальщики проводили превентивную обработку дорожного покрытия для предотвращения возникновения скользкости. Так, была проведена обработка посыпочными материалами мостов, путепроводов, спусков и подъемов. За ночь на линию выезжало 117 машин.

Как известно, по прогнозу Украинского гидрометцентра, 13-14 ноября в Киеве ожидается осложнение погодных условий: снег, метель, порывы ветра, на дорогах гололедица.

Украинская правда