Негода в Україні: автомобілі в кюветі, застрягла "швидка", повалені дерева

Рятувальники надають допомогу водіям і проводять аварійні роботи, пов'язані з негодою у кількох областях України.

Зокрема, як повідомляє прес-служба ДСНС, на території Житомирщини станом на 10:00 13 листопада рятувальники 10 разів залучалися до надання допомоги водіям, які потрапили у снігові замети на автошляхах області.

Так, вночі зі снігових заметів звільнили 4 вантажних та 2 легкових автомобілі на автошляхах Житомирського району.

О 07:34 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на 181 км траси Київ-Чоп, поблизу с. Молодіжне Пулинського району, через складні погодні умови з’їхав у кювет вантажний тягач "IVECO". Працівники ДСНС за допомогою буксировочного тросу вилучили автомобіль із снігового замету.

Всі фото прес-служби ДСНС

Подібні аварійні роботи також були проведені поблизу с. Кам’янка Житомирського району, с. Старочуднівська Гута Романівського району та у смт Любар. Загалом тут було вилучено із снігових заметів 2 вантажні автомобілі та 1 мікроавтобус.

У зв’язку з погіршенням погодних умов на території Рівненської області, станом на 12:00 13 листопада підрозділи Служби порятунку "101" 11 разів залучалися до надання допомоги водіям (здебільшого вантажних авто), які потрапили у снігові замети на автошляхах в Дубенському, Здолбунівському, Володимирецькому, Рокитнівському, Корецькому районах та обласному центрі.

Разом з тим, в Демидівському районі працівники ДСНС достали із заметів автомобіль аварійної бригади Рівнегазу.

У Вінницькій області місцева пожежна команда витягла мікроавтобус з кювету.

На автодорозі Хмільник–Бердичів поблизу с. Зозулинці мікроавтобус "Спринтер" внаслідок несприятливих погодних умов (дощу з мокрим снігом) з’їхав у кювет. В автомобілі перебувало 7 пасажирів. Внаслідок події ніхто не постраждав.

У Хмельницькій області в ніч на неділю підрозділи ДСНС неодноразово залучались для надання допомоги населенню через несприятливі погодні умови.

У Білогірському районі поблизу с. Жемелинці вантажні автомобілі "DAF" та "МАН" перекрили автодорогу. У Волочиському районі поблизу с. Копачівка автомобіль "Рено Лагуна" з’їхав на узбіччя, без постраждалих.

У Теофіпольському районі поблизу с. Турівка автомобіль "MAH", у Білогірському районі два автомобіля "Сканія" та у Городоцькому районі вантажівку "DAF" розвернуло на автодорозі, внаслідок чого ускладнився рух автотранспорту. У всіх випадках рятувальники за допомогою техніки підвищеної прохідності допомогли водіям вивільнити автівки.

У Хмельницькому на дачному масиві "Видрові доли" автомобіль "Volkswagen" злетів з бетонного покриття у водовідвідну канаву та перехилився. Рятувальники допомогли вивільнити машину.

У Шепетівському районі поблизу с. Сусанівка мікроавтобус "Mercedes" з 11 пасажирами слідував маршрутом Київ-Тернопіль та з’їхав на узбіччя (без травмування пасажирів), а у Красилівському районі застряг автобус з десятьма пасажирами. Рятувальники допомогли відбуксирувати транспортні засоби.

У Шепетівському районі рятувальники допомогли відбуксирувати карету швидкої, яка слідувала на виклик та застрягла.

Крім того, рятувальники розпилювали повалені дерева, які впали на автодорогу у місті Хмельницькому, у Кам’янець-Подільському та Волочиському районах.

В Івано-Франківській області у зв’язку з погіршенням погодних умов рятувальникам неодноразово доводилося виїжджати для надання допомоги мешканцям краю.

Так, внаслідок обледеніння ділянки автомобільної дороги в центрі села Яблуниця Яремчанської міськради вантажні автомобілі утворили затор на проїжджій частині та не могли самостійно продовжити рух.

У суботу ввечері після прощі в монастирі села Гошів Долинського району через складні погодні умови (налипання мокрого снігу) не могли з’їхати з гори близько 30 автомобілів. По прибуттю на місце події встановлено, що ділянка дороги посипана піском, рух автомобілів повністю відновлено. Станом на 23:05 проїзд забезпечено, всі автомобілі з’їхали з гори.

О 22:47 до богородчанських рятувальників надійшло повідомлення про ДТП на автомобільній дорозі в селі Скобичівка Богородчанського району. Водій автомобіля "Mercedes-Vito" не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся на праву сторону. Працівниками пожежно-рятувальної служби за допомогою легкого лома відкрито водійські двері транспортного засобу та вивільнено водія і пасажира автомобіля, відключено акумуляторну батарею. Потерпілих бригадою швидкої медичної допомоги доправлено в Богородчанську ЦРЛ.

На автомобільній дорозі сполученням с. Озеряни – с. Хотимир Тлумацького району водій автомобіля "Газель", не впоравшись з керуванням з’їхав у кювет. Працівники пожежно-рятувальної служби витягнули з кювету автомобіль. Потерпілих немає.

Крім того, в селі Одаї Тисменицького району на автодорозі державного значення, сполученням "Марківці – Коломия", перекинулась вантажівка. Водій отримав травми та був госпіталізований у хірургічне відділення Тисменицької лікарні.

13 листопада о 01:35 в селі Насташине Галицького району відділення ДПРП міста Бурштин виїжджало для надання допомоги водію автомобіля "Volkswagen Transporter T4", який внаслідок поганого дорожнього покриття з’їхав у кювет і не міг самостійно виїхати на дорогу.

О 04:07 в Івано-Франківську по вулиці Галицькій рятувальники виїжджали для надання допомоги по прибиранню гілок дерева, що внаслідок налипання мокрого снігу впало на тротуарну доріжку.

Українська правда