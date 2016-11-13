Негода в Україні: автомобілі в кюветі, застрягла "швидка", повалені дерева
Рятувальники надають допомогу водіям і проводять аварійні роботи, пов'язані з негодою у кількох областях України.
Зокрема, як повідомляє прес-служба ДСНС, на території Житомирщини станом на 10:00 13 листопада рятувальники 10 разів залучалися до надання допомоги водіям, які потрапили у снігові замети на автошляхах області.
Так, вночі зі снігових заметів звільнили 4 вантажних та 2 легкових автомобілі на автошляхах Житомирського району.
О 07:34 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на 181 км траси Київ-Чоп, поблизу с. Молодіжне Пулинського району, через складні погодні умови з’їхав у кювет вантажний тягач "IVECO". Працівники ДСНС за допомогою буксировочного тросу вилучили автомобіль із снігового замету.
Подібні аварійні роботи також були проведені поблизу с. Кам’янка Житомирського району, с. Старочуднівська Гута Романівського району та у смт Любар. Загалом тут було вилучено із снігових заметів 2 вантажні автомобілі та 1 мікроавтобус.
У зв’язку з погіршенням погодних умов на території Рівненської області, станом на 12:00 13 листопада підрозділи Служби порятунку "101" 11 разів залучалися до надання допомоги водіям (здебільшого вантажних авто), які потрапили у снігові замети на автошляхах в Дубенському, Здолбунівському, Володимирецькому, Рокитнівському, Корецькому районах та обласному центрі.
Разом з тим, в Демидівському районі працівники ДСНС достали із заметів автомобіль аварійної бригади Рівнегазу.
У Вінницькій області місцева пожежна команда витягла мікроавтобус з кювету.
На автодорозі Хмільник–Бердичів поблизу с. Зозулинці мікроавтобус "Спринтер" внаслідок несприятливих погодних умов (дощу з мокрим снігом) з’їхав у кювет. В автомобілі перебувало 7 пасажирів. Внаслідок події ніхто не постраждав.
У Хмельницькій області в ніч на неділю підрозділи ДСНС неодноразово залучались для надання допомоги населенню через несприятливі погодні умови.
У Білогірському районі поблизу с. Жемелинці вантажні автомобілі "DAF" та "МАН" перекрили автодорогу. У Волочиському районі поблизу с. Копачівка автомобіль "Рено Лагуна" з’їхав на узбіччя, без постраждалих.
У Теофіпольському районі поблизу с. Турівка автомобіль "MAH", у Білогірському районі два автомобіля "Сканія" та у Городоцькому районі вантажівку "DAF" розвернуло на автодорозі, внаслідок чого ускладнився рух автотранспорту. У всіх випадках рятувальники за допомогою техніки підвищеної прохідності допомогли водіям вивільнити автівки.
У Хмельницькому на дачному масиві "Видрові доли" автомобіль "Volkswagen" злетів з бетонного покриття у водовідвідну канаву та перехилився. Рятувальники допомогли вивільнити машину.
У Шепетівському районі поблизу с. Сусанівка мікроавтобус "Mercedes" з 11 пасажирами слідував маршрутом Київ-Тернопіль та з’їхав на узбіччя (без травмування пасажирів), а у Красилівському районі застряг автобус з десятьма пасажирами. Рятувальники допомогли відбуксирувати транспортні засоби.
У Шепетівському районі рятувальники допомогли відбуксирувати карету швидкої, яка слідувала на виклик та застрягла.
Крім того, рятувальники розпилювали повалені дерева, які впали на автодорогу у місті Хмельницькому, у Кам’янець-Подільському та Волочиському районах.
В Івано-Франківській області у зв’язку з погіршенням погодних умов рятувальникам неодноразово доводилося виїжджати для надання допомоги мешканцям краю.
Так, внаслідок обледеніння ділянки автомобільної дороги в центрі села Яблуниця Яремчанської міськради вантажні автомобілі утворили затор на проїжджій частині та не могли самостійно продовжити рух.
У суботу ввечері після прощі в монастирі села Гошів Долинського району через складні погодні умови (налипання мокрого снігу) не могли з’їхати з гори близько 30 автомобілів. По прибуттю на місце події встановлено, що ділянка дороги посипана піском, рух автомобілів повністю відновлено. Станом на 23:05 проїзд забезпечено, всі автомобілі з’їхали з гори.
О 22:47 до богородчанських рятувальників надійшло повідомлення про ДТП на автомобільній дорозі в селі Скобичівка Богородчанського району. Водій автомобіля "Mercedes-Vito" не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та перекинувся на праву сторону. Працівниками пожежно-рятувальної служби за допомогою легкого лома відкрито водійські двері транспортного засобу та вивільнено водія і пасажира автомобіля, відключено акумуляторну батарею. Потерпілих бригадою швидкої медичної допомоги доправлено в Богородчанську ЦРЛ.
На автомобільній дорозі сполученням с. Озеряни – с. Хотимир Тлумацького району водій автомобіля "Газель", не впоравшись з керуванням з’їхав у кювет. Працівники пожежно-рятувальної служби витягнули з кювету автомобіль. Потерпілих немає.
Крім того, в селі Одаї Тисменицького району на автодорозі державного значення, сполученням "Марківці – Коломия", перекинулась вантажівка. Водій отримав травми та був госпіталізований у хірургічне відділення Тисменицької лікарні.
13 листопада о 01:35 в селі Насташине Галицького району відділення ДПРП міста Бурштин виїжджало для надання допомоги водію автомобіля "Volkswagen Transporter T4", який внаслідок поганого дорожнього покриття з’їхав у кювет і не міг самостійно виїхати на дорогу.
О 04:07 в Івано-Франківську по вулиці Галицькій рятувальники виїжджали для надання допомоги по прибиранню гілок дерева, що внаслідок налипання мокрого снігу впало на тротуарну доріжку.
Українська правда