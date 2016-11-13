Непогода: автомобили в кювете, застрявшая "скорая", поваленные деревья

Спасатели оказывают помощь водителям и проводят аварийные работы, связанные с непогодой в нескольких областях Украины.

В частности, как сообщает пресс-служба ГСЧС, на территории Житомирской области по состоянию на 10:00 13 ноября спасатели 10 раз привлекались к оказанию помощи водителям, которые попали в снежные заносы на дорогах области.

Так, ночью из снежных заносов освободили 4 грузовых и 2 легковых автомобиля на дорогах Житомирского района.

В 7:34 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на 181 км трассы Киев-Чоп, вблизи с. Молодежное Пулинского района, из-за сложных погодных условий съехал в кювет грузовой тягач "IVECO". Работники ГСЧС с помощью буксировочного троса изъяли автомобиль из снежного заноса.

Все фото пресс-службы ГСЧС

Подобные аварийные работы также были проведены вблизи с. Каменка Житомирского района, с. Старочудновская Гута Романовского района и в пгт Любар. Всего здесь было изъято из снежных заносов 2 грузовых автомобиля и 1 микроавтобус.

В связи с ухудшением погодных условий на территории Ровенской области, по состоянию на 12:00 13 ноября подразделения Службы спасения "101" 11 раз привлекались к оказанию помощи водителям (в основном грузовых авто), которые попали в снежные заносы на дорогах в Дубенском, Здолбуновском, Володимирецком, Рокитновском, Корецком районах и областном центре.

Вместе с тем, в Демидовском районе работники ГСЧС достали из сугробов автомобиль аварийной бригады Ровногаза.

В Винницкой области местная пожарная команда вытащила микроавтобус из кювета.

На автодороге Хмельник-Бердичев возле с. Зозулинцы микроавтобус "Спринтер" в результате неблагоприятных погодных условий (дождь с мокрым снегом) съехал в кювет. В автомобиле находилось 7 пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал.

В Хмельницкой области в ночь на воскресенье подразделения ГСЧС неоднократно привлекались для оказания помощи населению из-за неблагоприятных погодных условий.

В Белогорском районе вблизи с. Жемелинцы грузовые автомобили "DAF" и "МАН" перекрыли автодорогу. В Волочиском районе вблизи с. Копачовка автомобиль "Рено Лагуна" съехал на обочину, без пострадавших.

В Теофипольском районе вблизи с. Туровка автомобиль "MAH", в Белогорском районе два автомобиля "Скания" и в Городокском районе грузовик "DAF" развернуло на автодороге, в результате чего осложнилось движение автотранспорта. Во всех случаях спасатели с помощью техники повышенной проходимости помогли водителям высвободить автомобили.

В Хмельницком на дачном массиве "Выдровые доли" автомобиль "Volkswagen" слетел с бетонного покрытия в водоотводные канавы и наклонился. Спасатели помогли освободить машину.

В Шепетовском районе вблизи с. Сусановка микроавтобус "Mercedes" с 11 пассажирами следовал по маршруту Киев-Тернополь и съехал на обочину (без травмирования пассажиров), а в Красиловском районе застрял автобус с десятью пассажирами. Спасатели помогли отбуксировать транспортные средства.

Кроме того, спасатели распиливали поваленные деревья, которые упали на автодорогу в городе Хмельницком, в Каменец-Подольском и Волочиском районах.

В Ивано-Франковской области в связи с ухудшением погодных условий спасателям неоднократно приходилось выезжать для оказания помощи жителям края.

Так, в результате обледенения участка автомобильной дороги в центре села Яблуница Яремчанского горсовета грузовые автомобили образовали затор на проезжей части и не могли самостоятельно продолжить движение.

В субботу вечером после паломничества в монастыре села Гошев Долинского района из-за сложных погодных условий (налипание мокрого снега) не могли съехать с горы около 30 автомобилей. По прибытию на место происшествия установлено, что участок дороги посыпан песком, движение автомобилей полностью восстановлено. По состоянию на 23:05 проезд обеспечен, все автомобили сошли с горы.

В 22:47 к богородчанским спасателям поступило сообщение о ДТП на автодороге в селе Скобичевка Богородчанского района. Водитель автомобиля "Mercedes-Vito" не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся на правую сторону. Работниками пожарно-спасательной службы с помощью легкого лома открыта водительская дверь транспортного средства и высвобожден водитель и пассажир автомобиля, отключена аккумуляторная батарея. Пострадавшие бригадой скорой медицинской помощи доставлены в Богородчанскую ЦРБ.

На автомобильной дороге сообщением с. Озеряны - с. Хотимир Тлумацкого района водитель автомобиля "Газель", не справившись с управлением и съехал в кювет. Работники пожарно-спасательной службы вытащили из кювета автомобиль. Пострадавших нет.

Кроме того, в селе Одаи Тисменицкого района на автодороге государственного значения сообщением "Марковцы - Коломыя", перевернулся грузовик. Водитель получил травмы и был госпитализирован в хирургическое отделение Тисменицкой больницы.

13 ноября в 1:35 в селе Насташино Галицкого района отделения ГПСП города Бурштын выезжало для оказания помощи водителю автомобиля "Volkswagen Transporter T4", который в результате плохого дорожного покрытия съехал в кювет и не мог самостоятельно выехать на дорогу.

В 4:07 в Ивано-Франковске по улице Галицкой спасатели выезжали для оказания помощи по уборке веток дерева, которое вследствие налипания мокрого снега упало на тротуарную дорожку.

Украинская правда