На набережній Ялти знесли торговельний комплекс Ахметова
Неділя, 13 листопада 2016, 15:12
У анексованому Росією Криму на набережній Ялти проводять демонтаж торговельного комплекса, який належав "Першому українському міжнародному банку" (ПУМБ), головний акціонер якого - Рінат Ахметов.
Як пише "Радіо Свобода", підконтрольний Кремлю глава міської адміністрації Ялти Андрій Ростенко пояснював необхідність демонтажа планами зробити на цьому місці "майданчик для прогулянок в історичному стилі й відкрити вид на море".
Адміністрація міста закликала подивитися на знесення ТК усіх охочих.
Згідно з рішенням "суду", ПУМБ мав шанс демонтувати об'єкт самостійно, але не зробив цього.