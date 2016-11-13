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На набережній Ялти знесли торговельний комплекс Ахметова

Неділя, 13 листопада 2016, 15:12

У анексованому Росією Криму на набережній Ялти проводять демонтаж торговельного комплекса, який належав "Першому українському міжнародному банку" (ПУМБ), головний акціонер якого - Рінат Ахметов.

Як пише "Радіо Свобода", підконтрольний Кремлю глава міської адміністрації Ялти Андрій Ростенко пояснював необхідність демонтажа планами зробити на цьому місці "майданчик для прогулянок в історичному стилі й відкрити вид на море". 

Адміністрація міста закликала подивитися на знесення ТК усіх охочих. 

Згідно з рішенням "суду", ПУМБ мав шанс демонтувати об'єкт самостійно, але не зробив цього. 

 
 

Теми: КриманексіяАхметов
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