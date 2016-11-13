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На набережной Ялты снесли торговый комплекс Ахметова

Воскресенье, 13 ноября 2016, 15:12

В аннексированном Россией Крыму на набережной Ялты проводят демонтаж торгового комплекса, который принадлежал "Первому украинскому международному банку" (ПУМБ), главный акционер которого - Ринат Ахметов.

Как пишет "Радио Свобода", подконтрольный Кремлю глава городской администрации Ялты Андрей Ростенко объяснял необходимость демонтажа планами сделать на этом месте "площадка для прогулок в историческом стиле и открыть вид на море".

Администрация города призывала посмотреть на снос ТЦ всех желающих.

Согласно решению "суда", у ПУМБа был шанс демонтировать объект самостоятельно, но владельцы не сделали этого.

 
 

Темы: КрыманнексияАхметов
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