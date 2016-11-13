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Супрун: наступного року може бути епідемія кору

Неділя, 13 листопада 2016, 15:23

Всесвітня організація охорони здоров'я попередила про епідемію кору у 2017 році.

Про це заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун в ефірі UMN, повідомляє "Укрінформ".

"Нам сказали у ВООЗ, що у наступному році буде кір, якщо не будемо вакцинувати своїх дітей. А Україна зараз має найнижчий рівень вакцинації у цілому світі, включаючи Африку. Це – велика проблема", - сказала міністр.

"Раніше не було вакцинації, але зараз ми через державні закупівлі привезли в Україну хороші, якісні вакцини від ЮНІСЕФ і ПРООН", - наголосила Супрун.

Українська правда

Теми: МОЗ
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