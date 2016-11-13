Супрун: в следующем году может быть эпидемия кори

Всемирная организация здравоохранения предупредила об эпидемии кори в 2017 году.

Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в эфире UMN, сообщает "Укринформ".

"Нам сказали в ВОЗ, в следующем году будет корь, если не будем вакцинировать своих детей. А Украина сейчас имеет самый низкий уровень вакцинации во всем мире, включая Африку. Это - большая проблема", - сказала министр.

"Раньше не было вакцинации, но сейчас мы через государственные закупки привезли в Украину хорошие, качественные вакцины от ЮНИСЕФ и ПРООН", - подчеркнула Супрун.

Украинская правда