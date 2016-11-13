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ОБСЄ: Порушень "режиму тиші" на Луганщині побільшало вдвічі

Неділя, 13 листопада 2016, 16:22
ОБСЄ: Порушень режиму тиші на Луганщині побільшало вдвічі

Спостерігачі СММ ОБСЄ фіксують зменшення кількості обстрілів у Донецькій області та збільшення - у Луганській.

Про це йдеться у звіті місії, яку оприлюднено на сайті ОБСЄ.

Відповідно до звіту, на Луганщині зафіксовано 527 вибухів у порівнянні з попереднім звітним періодом, коли було зафіксовано приблизно 225 вибухів.

"Порушення режиму припинення вогню сталися переважно у західній частині Луганської області", - зазначають спостерігачі.

У Донецькій області зафіксовано близько 270 вибухів, у той час як у попередній звітний період було зафіксовано 870.

"Щонайменше 114 вибухів було зафіксовано в районі н.п. Ясинувата-Авдіївка-Донецький аеропорт, майже 70 - в районах на захід від Горлівки", - йдеться у звіті.

У місії підкреслили, що намагатися отримати необмежений доступ до ділянок розведення сил і засобів в районах н. п. Станиця Луганська, Золоте та Петровське, відповідно до рамкової угоди від 21 вересня.

"Доступ на всіх трьох ділянках розведення залишається обмеженим. Протягом звітного періоду на жодній з трьох ділянок не було зафіксовано робіт з розмінування або огорожі вибухонебезпечних предметів, передбачених у рішенні ТКГ",- заявляють у місії ОБСЄ.

Щодо жертв серед мирного населення, в ОБСЄ повідомили, що у реанімаційному відділенні лікарні у Торецькому перебуває  чоловік, який отримав поранення внаслідок обстрілу.

"Він повідомив, що у нього було наскрізне поранення лівої ноги та перелом правої ноги. За даними медпрацівників, поранення чоловік отримав 9 листопада внаслідок обстрілу неподалік підконтрольного уряду смт Верхньоторецьке", - зазначають у СММ.

Українська правда 

Теми: ОБСЄМінські угодижертвиДонбасзброя
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