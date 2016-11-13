У Новій Зеландії стався потужний землетрус і цунамі

У Новій Зеландії стався потужний землетрус, який викликав цунамі на північно-східному узбережжі Південного острова.

За даними геологічної служби США, магнітуда поштовхів становила 7,8 приблизно за 100 кілометрів від найбільшого на острові міста Крайстчерч.

З’явилися повідомлення про пошкоджені будівлі в районі епіцентру.

Влада попередила жителів, які проживають уздовж узбережжя, про необхідність перейти на більш високі місця, щоб уникнути хвилі цунамі.

"Перша хвиля активності може бути не найзначнішою", – повідомили в національній організації цивільної оборони, додавши, що активність цунамі буде тривати протягом кількох годин.

Проте Центр попередження цунамі заявляє, що на основі наявних даних "деструктивного тихоокеанського цунамі не очікують".

Місто Крайстчерч було зруйноване у 2011 році в результаті землетрусу, в результаті якого загинули 185 людей.

Радіо Свобода