В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение и цунами

В Новой Зеландии произошло мощное землетрясение, которое вызвало цунами на северо-восточном побережье Южного острова.

По данным геологической службы США, магнитуда толчков составила 7,8 примерно в 100 километрах от крупнейшего на острове города Крайстчерч.

Появились сообщения о поврежденных зданиях в районе эпицентра.

Власти предупредили жителей, проживающих вдоль побережья, о необходимости перейти на более высокие места, чтобы избежать волны цунами.

"Первая волна активности может быть не самой значительной", - сообщили в национальной организации гражданской обороны, добавив, что активность цунами будет продолжаться в течение нескольких часов.

Однако Центр предупреждения цунами заявляет, что на основе имеющихся данных "деструктивного тихоокеанского цунами не ожидают".

Город Крайстчерч был разрушен в 2011 году в результате землетрясения, в результате которого погибли 185 человек.

Радио Свобода