"Укравтодор" просить громадян надсилати фото засніжених доріг

Через істотне погіршенням погодних умов у більшості областей України "Укравтодор" просить громадян надсилати фотографії стану проїзду на дорогах загального користування з чіткими координатами на електронну адресу організації.

Про це йдеться у повідомленні "Укравтодору" від 13 листопада.

У Держагентстві автомобільних доріг повідомили, що з таких фото буде створено постійно оновлюваний альбом.

"Ми хочемо зібрати оперативні фото-звіти в одному місці, щоб інші водії могли зайти і перевірити стан проїзду перед тим, як вирушати у дорогу", - зазначили в "Укравтодорі" .

Станом на 19:20, згідно із даними сервісу "Яндекс.Пробки", рух транспорту у Києві обмежено на "3" бали з 10.

Українська правда