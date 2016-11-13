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"Укравтодор" просить громадян надсилати фото засніжених доріг

Неділя, 13 листопада 2016, 18:18

Через істотне погіршенням погодних умов у більшості областей України "Укравтодор" просить громадян надсилати фотографії стану проїзду на дорогах загального користування з чіткими координатами на електронну адресу організації.

Про це йдеться у повідомленні "Укравтодору" від 13 листопада.

У Держагентстві автомобільних доріг повідомили, що з таких фото буде створено постійно оновлюваний альбом.

"Ми хочемо зібрати оперативні фото-звіти в одному місці, щоб інші водії могли зайти і перевірити стан проїзду перед тим, як вирушати у дорогу", - зазначили в "Укравтодорі" .

Станом на 19:20, згідно із даними сервісу "Яндекс.Пробки", рух транспорту у Києві обмежено на "3" бали з 10. 

 

Українська правда 

Теми: погодадороги
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