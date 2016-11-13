"Укравтодор" просит граждан присылать фото заснеженных дорог
Воскресенье, 13 ноября 2016, 18:18
В связи с существенным ухудшением погодных условий в большинстве областей Украины "Укравтодор" просит граждан присылать фотографии состояния проезда на дорогах общего пользования с четкими координатами на электронный адрес организации.
Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" от 13 ноября.
В Госагентстве автомобильных дорог сообщили, что из таких фото будет создан постоянно обновляемый альбом.
"Мы хотим собрать оперативные фото-отчеты в одном месте, чтобы водители могли зайти и проверить состояние проезда перед тем, как отправляться в дорогу", - отметили в "Укравтодоре".
По состоянию на 19:20, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение транспорта в Киеве ограничено на "3" балла из 10.
Украинская правда