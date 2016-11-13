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У Чернівцях діти в понеділок не підуть до школи

Неділя, 13 листопада 2016, 19:10

У Чернівцях через сильні снігопади 14 листопада призупинено навчання в школах міста.

Про це УНІАН повідомив міський голова Чернівців Олексій Каспрук.

За його словами, в суботу він підписав відповідне розпорядження про призупинення навчання у всіх школах міста.

Також Каспрук зазначив, що в разі подальшого погіршення погодних умов канікули в чернівецьких загальноосвітніх установах можуть бути продовжені.

Як відомо, 14-17 листопада по всій території країни синоптики прогнозують сильні снігопади і хуртовини, снігові замети, мокрий сніг з дощем і налипання мокрого снігу, на дорогах місцями ожеледь.

Раніше через негоду призупинили освітній процес в Івано-Франківській області.

Теми: Чернівціпогода
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