На Прикарпатті через негоду призупиняють навчальний процес

В Івано-Франківській області 14-15 листопада буде призупинено навчальний процес.

Як повідомляє прес-служба Івано-Франківської ОДА, таке рішення було прийнято під час позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо проведення заходів, пов’язаних із ліквідацією наслідків негоди.

"Комісією прийнято рішення призупинити навчальний процес з 14 до 15 листопада у дошкільних навчальних закладах, школах, установах професійно-технічної освіти, а також рекомендувати коледжам та університетам здійснити аналогічні заходи", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на Прикарпатті протягом останньої доби у зв’язку з погіршенням погодних умов рятувальникам неодноразово доводилося виїжджати для надання допомоги мешканцям краю.

Українська правда