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На Буковине движение транспорта в 7 районах полностью закрыто

Воскресенье, 13 ноября 2016, 19:34

В семи районах Черновицкой области движение автотранспорта по дорогам полностью закрыто с 18:00.

Как сообщили в пресс-службе "Укравтодора", речь идет о Путильском, Вижницком, Сторожинецком, Кицманском, Глыбоцком, Герцаевском и Заставновском районах области.

Как известно, ранее в "Укравтодоре" сообщили, что 13 ноября будет временно ограничено движение на дорогах общего пользования во Львовской области.

В Киеве и трех областях - Хмельницкой, Львовской и Тернопольской - введено ограничение для движения грузовиков.

Темы: дорогипогода
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