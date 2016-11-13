Вибори у Болгарії: Прем'єр подав у відставку після даних екзит-полів
Неділя, 13 листопада 2016, 20:47
Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов подав у відставку.
Як повідомляє BBC, про це Борисов заявив після оприлюднення результатів екзит-полів, які повідомили про перемогу кандидата від Соцпартії Румена Радева на президентських виборах.
Раніше Борисов заявляв, що піде у відставку, якщо кандидат від правлячої партії GERB Цецка Цачева програє перший тур. Після того, як вона його дійсно програла, Борисов відклав відставку до результатів другого туру.
Як відомо, за підсумками екзит-полів, у другому турі виборів президента Болгарії переміг проросійський кандидат соціаліст Румен Радев, який набрав 60% голосів виборців. Представниця правлячої правоцентристської партії ГЕРБ Цецка Цачева набрала 27%, за даними опитувань.
Українська правда