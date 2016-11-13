Выборы в Болгарии: Премьер подал в отставку по результатам экзит-полов

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов подал в отставку.

Как сообщает BBC, об этом Борисов заявил после обнародования результатов экзит-полов, которые сообщили о победе кандидата от Соцпартии Румена Радев на президентских выборах.

Ранее Борисов заявлял, что уйдет в отставку, если кандидат от правящей партии GERB Цецка Цачева проиграет первый тур. После того, как она его действительно проиграла, Борисов отложил отставку до результатов второго тура.

Как известно, по итогам экзит-полов, во втором туре выборов президента Болгарии победил пророссийский кандидат социалист Румен Радев, который набрал 60% голосов избирателей. Представительница правящей правоцентристской партии Цецка Цачева набрала 27%, по данным опросов.

Украинская правда