Омелян: Аеропорти працюють у штатному режимі, морські порти під контролем

Попри несприятливі погодні умови аеропорти України працюють у штатному режимі, морські порти під постійним контролем.

Про це ввечері 13 листопада повідомив глава Мінінфраструктури Володимир Омелян.

За його словами, на дорогах України у низці областей снігові перемети подекуди сягають метрової висоти, частково для проїзду фур закрито дороги Вінницької області, Київська область закриває західні під'їзди з 6:00 14 листопада.

"Стихія сильна. На відміну від попереднього року, де зачепило повальними снігопадами лише три області, зараз в снігу фактично половина України. ... Завтра (у понеділок, 14 листопада) з самого ранку мій заступник буде на Хмельниччині, яка найбільше постраждала від раптової зміни погоди, а також Вінничині та Житомирщині", - зазначив Омелян.

Він нагадав, що для великовагового транспорту закрито Львівську, Житомирську, Чернівецьку (7 районів), Хмельницьку та Тернопільську області.

"Усі дорожники працюють, задіяна вся техніка, вік якої сягає переважно 40 років", - зазначив міністр.

Українська правда